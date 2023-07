Dai vinili di Pino ai Manga giapponesi: ecco la nuova Feltrinelli di piazza dei Martiri

All’esterno della storica libreria di via Santa Caterina sono in tanti a fermarsi per scattare una foto, scorgendo nuovamente l’insegna rossa rimasta coperta dai cantieri per ben sei mesi. È contagioso il fermento tra gli abitanti di Chiaia per la riapertura della nuova Feltrinelli di piazza dei Martiri che domani sera tornerà ad alzare le saracinesche dopo i lavori di restyling partiti lo scorso gennaio.

A 22 anni esatti dall’inaugurazione del primo megastore italiano della catena, era il 12 luglio del 2001, la nota sede partenopea rinnova il suo look proponendo un locale in tutto e per tutto a “misura di libro” con la presenza di ben 42mila titoli, un record per la libreria più amata dai napoletani.

Clienti e curiosi - come è ormai noto da tempo - non ritroveranno il memorabile bar, dove si sono fermati almeno per un caffè diverse generazioni di cittadini, ma una libreria che punta a ridefinire il concetto di socialità attraverso innovativi percorsi di conoscenza e intrattenimento volti a trasportare il lettore verso i propri interessi.

Un vero e proprio “trekking culturale” con prima tappa obbligata, in tutti i reparti, su un’infarinatura della storia millenaria di Napoli. All’ingresso di ogni area, infatti, è presente un focus su Partenope. «Era importante caratterizzare i punti del locale appena rinnovato sulla nostra città per rafforzare ancor di più il legame tra Napoli e la sua libreria per antonomasia» – motiva il direttore della Feltrinelli di piazza dei Martiri, Giovanni Giannantonio.

La novità più grande del restyling è sicuramente la consistente attenzione posta verso giovani e giovanissimi lettori a cui sono dedicati interi reparti. Ne è un esempio la nuova area, posta al piano meno uno, completamente rivolta alla cultura pop con proposte ad hoc per i ragazzi che vanno dal Fantasy, passando per il Comics, fino ai Manga giapponesi.

Lo stesso piano ospita poi l’altrettanto nuova sezione vinili, negli ultimi anni di ritorno in auge tra gli appassionati di musica, composta da circa12mila dischi. Una ricca offerta per tutti i gusti che comprende anche i successi di protagonisti e miti della canzone napoletana: da Pino Daniele fino ai 99 Posse.

Infine viene confermata, nonché rilanciata con un netto ampliamento, la “Libreria dei bambini” che offre oltre 7mila proposte di lettura per i piccoli lettori fino ai dodici anni. Non può mancare poi il reparto destinato alla letteratura straniera con un International bookshop articolato da 4mila titoli in lingua inglese, francese e spagnola.

Tornando al piano terra, dopo essere passati per il rinnovato ingresso che accoglie il meglio della narrativa contemporanea, l’ampliamento degli spazi è ben rappresentato da un open space, dove è presente anche un pianoforte, identificato per accogliere futuri eventi e presentazioni. Si tratta, difatti, del luogo che un tempo accoglieva i reparti dedicati a cd musicali e dvd, oggi presenti solo negli altri punti vendita Feltrinelli di Napoli. «Qui – precisa il direttore dello store di piazza dei Martiri, assicurando che l’ambiente potrà ospitare circa «cento posti a sedere» – abbiamo una sala polifunzionale dove presenteremo i libri tra i libri».

A perfezionare l’offerta, per giovani e non, spicca poi l’avanzamento delle innovazioni digitali tramite diverse proposte smart messe in atto per rendere più rapido il processo d’acquisto. Come, ad esempio, la presenza di casse self-check out, che consentono di snellire le code tramite la possibilità di effettuare pagamenti in mobilità direttamente al libraio e il nuovo servizio Whatsapp dove, restando sempre in collegamento con il team di librai di piazza dei Martiri, è possibile effettuare ordini o ricevere consigli sulle prossime letture direttamente dal proprio smartphone.

Ora dunque non resta che attendere la serata di apertura prevista per domani, 11 luglio. L’appuntamento è per le 19 e 30, quando le luci della libreria di piazza dei Martiri torneranno ad accendersi per la grande festa d’inaugurazione, aperta a tutti, a cui prenderanno parte tanti volti noti, tra autori, voci del territorio e amici della libreria. Al taglio del nastro ci sarà anche Carlo Feltrinelli, titolare del gruppo editoriale.