Napoli, Molo San Vincenzo firmata la concessione: ecco passerella-ponte e una terrazza sul mare

L'antico molo borbonico di Napoli, la parte alta del molo San Vincenzo, luogo storico oltre che suggestivo, tornerà liberamente accessibile a tutti i cittadini grazie alla concessione firmata quest'oggi tra il Comune e Difesa Servizi, in house del ministero della Difesa.

A siglare l'accordo nella sala Rolandi dell’Accademia dell’Alto mare sono stati il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e l'amministratore delegato di Difesa Servizi Luca Andreoli, alla presenza ammiraglio della marina militare, Vincenzo Montanaro.

«Oggi è una giornata storica per la città perchè si riapproria del molo San Vincenzo. I lavori partiranno a breve e tutto questo rientra nella nostra strategia di rilancio di tutta l'area del porto storico e dell'area borbonica che diviene il fulcro di attività sia turistiche che di svago» commenta di Manfredi.

«Ci aspettiamo che per la prossima estate i lavori possano essere completati.

I napoletani stanno recupareando il rapporto con il loro mare e dobbiamo garantire anche e soprattutto la balneabilità delle acque» conclude il sindaco.

«Questo accordo arriva dopo tantissimi anni grazie al sindaco e all'attività della marina militare. Il bene rimane militare, ma ceduto in concessione e questo è solo il primo passo», così l'ad Luca Andreoli.

Il contratto concede al Comune di Napoli l'usufrutto di un'area della base navale, poco dopo la radice del molo San Vincenzo, dove entro la prossima estate verrà costruita una passerella-ponte che collegherà il molo San Vincenzo alla darsena Acton, poco distante dalla stazione marittima, nel cuore delle partenze di traghetti e aliscafi per le isole, delle crociere, dei taxi e di tutti i servizi annessi, inclusi quelli delle agenzie di viaggio.

La passerella-ponte sarà larga circa tre metri, accessibile dalla darsena Acton, poco distante dall'ingresso militarizzato del molo San Vincenzo, che si ricongiungerà poi al camminamento del molo. È prevista la riqualificazione di 32 arsenali borbonici per sfruttare gli spazi dei locali e inserirci bar, negozi, musei, gallerie e ristoranti.

Per il progetto sono stati stanziati 5,7 milioni di euro per ristrutturare alcune parti del molo, in particolare per riqualificare la piattaforma del vecchio eliporto, che diventerà una terrazza, e costruire una passerella fissa che aggiri il presidio della Marina militare alla radice del molo, che rende impossibile l'accesso dall'entrata principale.

«Dal punto di vista amministrativo il molo San Vincenzo diventa interamente utilizzabile perchè con questo atto c'è l'accesso dal lato della marina militare e si aggiunge alla parte già concessa con l'accordo siglato con l'autorità portuale. Siamo avanti anche con tutta la parte realizzativa ed entro luglio affidiamo anche la progettazione» interviene l'assessore alle infrastrutture e alla mobilità, Edoardo Cosenza.

«Per la parte all'interno del demanio, quindi oltre un chilometro, già c'è in corso il progetto di messa in sicurezza e la rivalutazione dell'eliporto che è una meravigliosa terrazza sul mare dove si potranno organizzare eventi e concerti» aggiunge l'assessore.

La firma della concessione avviene nel giorno di un'altra apertura importante per la città di Napoli, il sottopasso di accesso alla linea 1 della metropolitana dal molo Angioino per la fermata di piazza Municipio, 200 metri di tunnel tra fasci di luce, tapis roulant e reperti archeologici. Il sottopasso permetterà al grande flusso di persone in transito di passare sotto la piazza. All'esterno anche un infopoint per indicazioni ai turisti.

«Questo sottopasso non solo consentirà l'attraversamento di piazza Municipio per cittadini, crocieristi e turisti che vivono questi spazi, ma già da oggi c'è l'accesso alla stazione della Linea 1 e, tra qualche mese, anche alla stazione della linea 6. È un grande snodo fondamentale per il futuro dei trasporti della città» ha dichiarato Manfredi.

Proseguono intanto i lavori sull'area archeologica, nella quale si potranno ammirare i resti del porto di epoca greca, quello di epoca angioina e altre stratificazioni: «Qui c'è tanta cultura, c'è la storia della città - ha sottolineato il sindaco - e questo sarà il biglietto da visita della storia di Napoli, oltre a un'infrastruttura assolutamente moderna e contemporanea».