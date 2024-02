Franco Trentalance a Napoli presenta «Second life»

Sarà presentato sabato 2 marzo, a partire dalle ore 16:30, presso la libreria Colonnese, (via San Pietro a Majella, 32/33) Second life. L'arte di reinventarsi di Franco Trentalance ed. Ultra.

Cambiare: stile di vita, desideri, immagine. Ripensare le proprie scelte e i propri obiettivi. O magari recuperare quelli dimenticati, perduti nella routine quotidiana. Stando alle parole chiave dei motori di ricerca, reinventarsi è il desiderio principale della maggior parte delle persone. Il tempo va utilizzato per realizzare i propri sogni e concedersi il diritto di essere realmente quello che si è, senza maschere né finzioni. All’arte e al coraggio di reinventarsi è dedicato questo libro: non un semplice manuale, ma un percorso guidato che partendo dalle esperienze degli autori insegna a prendere in mano la propria vita, ponendosi le domande giuste su chi siamo e cosa vogliamo. Il futuro è già iniziato. Lo viviamo giorno dopo giorno, istante dopo istante, pagina dopo pagina.





Franco Trentalance è attore, scrittore, coach e personaggio televisivo. Conclusa la lunga carriera di pornodivo internazionale (445 film e 29 premi all’attivo), oggi si dedica ai suoi numerosi interessi, che comprendono la scrittura, la formazione, lo sport e il teatro. Nel 2022 è uscito nelle sale e sulle piattaforme di streaming il docufilm sulla sua carriera «Sarò Franco – una vita un po’ porno», candidato ai David di Donatello 2023. Con Ultra ha pubblicato l’autobiografia «Ritrattare con cura», il thriller «Tre giorni di buio» e il manuale «Seduzione magnetica.»