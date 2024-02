A chi cerca la gloria di un primato del mondo ma non supera i 251 centimetri di Sultan Kösen, l'uomo vivente più alto, né è capace, come il filippino Kelvin Medina, di divorare una pizza in soli 23,62 secondi, rimane la possibilità di individuare nel minor tempo possibile il maggior numero di bandiere degli Stati. Il record appartiene a Marco Modica Amore che in un minuto ne ha riconosciute 57. Difficile? Da oggi non più, basta seguire i consigli di Gianluca Fru, all'anagrafe Gianluca Colucci, nato a Napoli nel 1995 e tra i volti noti del collettivo dei The Jackal, autore di Come imparare tutte le bandiere del mondo con il metodo Fru.

Per ognuno dei 196 vessilli un aneddoto, una battuta, una curiosità sulla cultura e il piatto tipico, e alla fine una serie di cruciverba e quiz vero-falso per mettere alla prova le conoscenze acquisite, per tentare il record o, in alternativa, per schiodarsi dal divano e farsi prendere dal desiderio di partire. Magari scegliendo la meta su inspirazione dei colori di una bandiera «come il viola del pappagallino sisserou della Dominica, o il giallo e il blu del sole e del mare delle Bahamas, o il nero del kalashnikov del Mozambico... Uhm, no, forse ho scelto l'esempio sbagliato. Ma il punto è che viviamo in un mondo che aspetta solo di essere scoperto e soprattutto ascoltato».

Le uniche due bandiere del mondo di forma quadrata sono quella di Città del Vaticano (gialla e bianca) e Svizzera (rossa e bianca), e le prime due sono andate. Altre facili: «Se pronunciate Austria, sembra un po' “A una striscia” come quella bianca al centro tra le due rosse». Quella della Georgia ha cinque croci, «si vede che erano fissati con le Crociate». La bandiera dell'Uruguay è simile a quella greca ma con il Sol de Mayo al posto della croce. Curiosità: se da noi si dice «giovedì gnocchi», in Uruguay si dice «al 29 gnocchi» perché a fine mese i soldi scarseggiavano e gli gnocchi erano un piatto povero. «Ancora oggi questa usanza è viva e persino i ristoranti li propongono solo il 29 del mese». Gli spicchi gialli della bandiera della Macedonia del Nord possono sembrare quelli di un'arancia destinata a finire nella macedonia. Il vessillo del Lesotho, blu, bianco e verde orizzontali, presenta al centro un cappello a forma di cono, tipico della popolazione, «un cappello molto i-conico!». In Bolivia ci sono le strisce pedonali? «Naaa! ci sono persone vestite da zebra che aiutano la gente, specialmente i bambini, ad attraversare la strada e insegnano anche le norme della sicurezza stradale».