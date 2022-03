Gianrico Carofiglio ritrova l'investigatrice Penelope: «Tra rancore e massoni, il mio è un giallo atipico»

Si può uccidere per rancore? Gianrico Carofiglio ne è sicuro, anche se le cause del rancore molto spesso non hanno nessuna proporzione con l'enormità di un delitto. Molto spesso siamo pieni di risentimento e di rabbia perché non abbiamo capito che in certe situazioni siamo stati mortificati e umiliati, e le nostre aspettative sono state negate. Questo porta a un accumulo di umore tossico che a volte esplode mostrando una totale sproporzione...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati