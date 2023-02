Ilaria Palomba racconta l'inconscio con «Vuoto»

La psiche e i suoi segreti, guardati in modo lucido, senza paura di sincerità, sono al centro di Vuoto, il nuovo romanzo di Ilaria Palomba in libreria dal 24 novembre con Les Flâneurs Edizioni.

Con una scrittura affilata, acuta, cruda e sempre diretta, l'autrice racconta a distanza ravvicinata la vita, tra passato e presente, di Iris. Della ragazza, Palomba svela il trauma dello stupro mai superato in quel Salento scelto per le vacanze dalla famiglia che avrebbe dovuto essere un luogo del cuore, e ne ripercorre i ricordi adolescenziali alla ricerca di un sé non ancora del tutto perduto. È un romanzo dal sapore nuovo, dove il sangue gocciola. È un’odissea di senso e di vita che lascia i lettori sbigottiti e affascinati. Dà sensualità ma anche una nota di sensibilità.

Iris, che è sul punto di straripare, decide di affrontare il suo inconscio, senza alcun timore e senza alcuna menzogna. È un viaggio a ritroso del tempo che lei stessa affronterà, passando: dalla spiaggia del Salento, sino a ritrovarsi nei ricordi adolescenziali. Questo percorso permetterà alla protagonista di ritrovarsi in due dimensioni: quella onirica e quella reale, il tutto, impreziosito da una penna affilata e sensibile dell’autrice.

Nel libro la protagonista parla in prima persona e si mette a nudo attraverso l'analisi del suo inconscio, ricordando la potenza di un amore fatale e di un'amicizia che si è trasformata in un rimpianto: e proprio grazie a questa complessa operazione di consapevolezza ritrova il filo che lega tra loro gli eventi della propria vita. In un libro che si configura come un memoir visionario, Palomba spinge il lettore a porsi faccia a faccia con la protagonista, di cui racconta la storia portandola al confine fra la dimensione dell'onirico e quella del reale.

Ilaria Palomba, scrittrice, saggista e poetessa pugliese, ha pubblicato Fatti male (Gaffi, 2012: tradotto in tedesco), Homo homini virus (Meridiano Zero, 2015: premio Carver), Disturbi di luminosità (Gaffi, 2018), Brama (Giulio Perrone Editore, 2020), Città metafisiche (Ensemble, 2020), Microcosmi (Ensemble, 2022). Alcuni dei suoi racconti sono stati tradotti in lingua straniera, come: inglese, francese e tedesco.

Les Flâneurs Edizioni nasce nel 2015 grazie a un gruppo di giovani amanti della Letteratura. Il termine francese “flâneur” fa riferimento a una figura prettamente primo novecentesca d’intellettuale che, armato di bombetta e bastone da passeggio, vaga senza meta per le vie della sua città discutendo di letteratura e filosofia. Oggi come allora, la casa editrice si pone come obiettivo la diffusione della cultura letteraria in ogni sua forma, dalla narrativa alla poesia fino alla saggistica, con indipendenza di pensiero e occhio attento alla qualità. Les Flâneurs Edizioni intende seguire l’autore in tutti i passaggi della pubblicazione: dall’editing alla promozione. Les Flâneurs Edizioni è contro l’editoria a pagamento.