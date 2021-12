«Nauaghia Naufragium», la sofferenza dei migranti nel nuovo libro di Rosario Diana

Filo spinato, mare in tempesta, pestaggi, sofferenze, violenza ed anche la morte. È questo il portato emozionale dei migranti che scappano da guerra, fame e cambiamenti climatici e provano a raggiungere i paese d'occidente, in Europa e in Nord America, in un tempo in cui l'illusione di poter pensare di fermare le migrazioni porta alla costruzione di muri ed alla blindatura.

Il volume «Nauaghia Naufragium - Nomi ed epifanie dal dolore dei migranti», è il tentativo di manifestare alcune forme di sofferenza e vessazione patite dai migranti del nostro tempo. Il titolo, espresso negli idiomi delle due antiche culture greca e latina, coniuga allusivamente il naufragio dei migranti con quello dell’Europa di fronte al fenomeno epocale delle migrazioni.

Scritto da Rosario Diana per Ets Edizioni, il volume è un poema a drammaturgia libera che prova a rappresentare in prosa emozioni, parole chiave e sofferenze di chi è costretto ad attraversare i confini. Con le illustrazioni di Benedetta Tramontano, «Nauaghia Naufragium» si apre con un’introduzione dedicata alle istruzioni per l'uso che suggerisce modalità di utilizzo del materiale poetico e accenna alle ricerche di Diana, primo ricercatore presso la sede napoletana dell’Istituto per la storia del pensiero filosofico e scientifico moderno del Consiglio nazionale delle ricerche (Ispf-Cnr).

Sviluppato in sedici epifanie collocate in due stanze, aperte da un introitus, chiuse da un exitus sui diritti umani e intervallate da liste delle vittime delle migrazioni, il volume racconta attraverso la poesia eventi drammatici realmente accaduti, testimonianze e vissuti reali di chi arriva in un'Europa che pensa di poter governare il fenomeno epocale delle migrazioni con misure in gran parte oppositive e

repressive.



Rosario Diana ha al suo attivo diverse pubblicazioni scientifiche, si occupa di filosofia interculturale ed è fondatore dell'Associazione Quidra. Dal volume «Nauaghia Naufragium» è tratto anche uno spettacolo teatrale, con i testi e la regia dello stesso Diana, le musiche di Lucio Miele e la voci recitanti di Andrea Renzi e Silvia Ajelli.