Da oggi in libreria «Mixed by Erry - La storia dei fratelli Frattasio» di Simona Frasca

La storia dei «re» della contraffazione musicale, ricostruita secondo la vera epopea del falso che ha riempito di musicassette targate «Mixed by Erry» le bancarelle di mezza Italia: i fratelli Frattasio, Enrico, noto a tutti come Erry, Peppe, Angelo e Claudio si raccontano per la prima volta alla giornalista musicale Simona Frasca, docente di etnomusicologia all’Università Federico II di Napoli.

Il volume è arricchito dalla testimonianza diretta dei protagonisti di quegli anni, Luciano D’Angelo, il magistrato che indagò sulla loro attività, Enzo Mazza, oggi amministratore delegato della Fimi, e ancora tra gli altri, Peppe Vessicchio, Nino D’Angelo, Federico Salvatore e Marco Messina.

I loro racconti contribuiscono a definire l’impatto di Mixed by Erry sulla città di Napoli, attraverso il loro rapporto con la giustizia, il carcere e il gioco d’azzardo, perché la loro stessa vita è stata un grande azzardo.

Dal libro è inoltre tratto il film «Mixed by Erry» di Sydney Sibilia in uscita nelle sale il 2 marzo 2023 distribuito da 01 distribution.

Il libro parte da Forcella negli anni '80, gli anni del dio del calcio, Maradona.

Enrico Frattasio e il fratello Peppe, poco più che ventenni, mettono su una vera e propria attività miliardaria. Aiutati dagli altri due fratelli Angelo e Claudio iniziano a copiare mixtape per i loro amici. Allargando in seguito il giro danno vita a un’impresa che lancerà nuovi interpreti della canzone, diffonderà generi musicali e diventerà un’avventura internazionale, trasformando radicalmente le loro vite grazie alla musica e dando un nuovo senso al concetto di pirateria nel nostro paese.

In quell’anno alla 47esima edizione del festival di Sanremo Enrico ed Angelo, seduti in sala all’Ariston, erano sorvegliati da agenti in borghese. Fu l’inizio della fine.

I Frattasio raccontano tutta la verità sulla propria vita rocambolesca e i rischi di una vita sempre al confine, in cui venivano smerciate centinaia di migliaia di cassette al giorno.

E protagonista resta Napoli con i suoi quartieri e con la sua specificità, al di là dei suoi aspetti più pittoreschi.