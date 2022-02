«Volte leggere», il libro di Lia Romano sull'architettura napoletana ed europea

Arriva nelle librerire il nuovo libro di Lia Romano «Volte leggere. Saperi e magisteri costruttivi tra Napoli e l’Europa» edito da Nardini Editore per la collana Architettura e restauro.

La realizzazione di volte in legno, in laterizi e a getto trova una larga diffusione nel cantiere storico del Mezzogiorno d’Italia nei decenni che segnano il passaggio tra il Settecento e l’Ottocento, con relazioni inedite tra contesti distanti, come la Francia e Parigi.

APPROFONDIMENTI L'INTERVISTA Elizabeth George, trent'anni di gialli: «Io la nuova Agatha... IL GIALLO Elena Ferrante, l'ultimo mistero della scrittrice invisibile:... IL LIBRO «Milena Q. assassina di uomini violenti», il ibro di...

Ponendo attenzione all’intreccio tra tradizioni costruttive locali empiriche e saperi tecnici colti, il volume mette a fuoco le molteplici traiettorie della diffusione di soluzioni costruttive leggere unitamente ai fattori all’origine del loro impiego, muovendosi attraverso siti urbani maggiori e contesti periferici.

Eventi improvvisi come i terremoti o la necessità di realizzare strutture resistenti agli incendi determinano risposte tecniche diversificate sebbene accomunate dall’impiego di materiali leggeri, frequentemente miranti a rispondere con efficacia alle sollecitazioni in contesti dall’elevato rischio sismico.

LEGGI ANCHE “Terra viva” di Luigi Libra ora è anche un libro

L’avanzamento della scienza delle costruzioni, al contempo, contribuisce a rendere sempre più evidente la necessità di ridurre i carichi sulle strutture preesistenti, spesso fragili e non in grado di sopportare pesi derivanti dalle volte in muratura.

Con tale sfondo tematico, il volume delinea aspetti rimasti in ombra entro una lunga storia del costruire, connotati ancora da viva attualità e da considerarsi quali imprescindibili nodi conoscitivi per un intervento culturalmente consapevole dei significati storico-costruttivi del patrimonio architettonico.