L'anfiteatro campano è chiuso di pomeriggio: video appello di Pecoraro Scanio

«L'anfiteatro di Spartaco a Santa Maria Capua Vetere chiude alle 13.30 e i turisti vengono mandati indietro, per questo faccio appello al ministro Franceschini. Si aiutino sovrintendenza e realtà terroritoriali. Seguire modello Paestum sempre aperto 9-19.30», spiega nel video il presidente di Univerde Alfonso Pecoraro Scanio.

«Ho ricevuto da Amico Bio, una realtà di ristorazione biologica collegata a Coldiretti e premiata per il servizio ai turisti in prossimità dell’anfiteatro campano la segnalazione della perdurante difficoltà di aprire di pomeriggio questa meraviglia con la conseguenza di bus di turisti che tornano indietro o di disdette di visite, perciò ho deciso di rivolgere un appello al ministro Franceschini conoscendo la sua sensibilità per l’apertura dei siti culturali», ha dichiarato in un videoappello Pecoraro Scanio, già ministro e promotore di molte campagne civiche , aggiungendo che «il ministero può aiutare sovrintendenza e realtà territoriali a seguire il virtuoso esempio dell’area archeologica di Paestum sempre aperta che è arrivata a 300mila visitatori. L’anfiteatro collegato alle gesta di Spartaco e alla storia di Capua può contribuire al rilancio del turismo in Campania».

Pecoraro Scanio ha anche apprezzato la decisione unanime del comune di Santa Maria Capua Vetere di candidarsi a Capitale italiana della cultura per i prossimi anni.