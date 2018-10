Aquapetra Resort & Spa diviene Parco d’Arte con la collezione Agovino

Martedì 2 Ottobre 2018, 20:25

Aquapetra Resort&Spa inaugura il progetto di residenza d’artista Aquapetra Parco d’Arte. Domenica 28 ottobre, alle ore 12.30, la presentazione ufficiale del progetto che è realizzato in collaborazione con Fabio Agovino e la Collezione Agovino.Il borgo resort di Domenico e Patrizia Tartarone, immerso in venticinque ettari di natura intatta nel cuore del Sannio beneventano, accoglierà nel corso dell’anno artisti nazionali e internazionali in residenza, invitati a vivere il luogo e le sue infinite suggestioni come fonte di ispirazione creativa. I primi artisti in residenza – dal 22 al 31 ottobre - sono la piacentina Chiara Camoni e il messicano Martin Soto Climent. Durante la loro permanenza ad Aquapetra gli artisti avranno la possibilità di lavorare ad un progetto scultoreo site-specific cimentandosi con i materiali del territorio e in un dialogo-confronto con i luoghi, le tradizioni e le maestranze del Sannio. Le opere prodotte saranno presentate nella primavera 2019 e costituiranno il primo nucleo del Parco d’Arte Aquapetra. Domenica 28 ottobre Fabio Agovino illustrerà il progetto con Domenico e Patrizia Tartarone fondatori di Aquapetra. In occasione della presentazione saranno esposti due lavori degli artisti in residenza già appartenenti alla Collezione Agovino: Mosaico opera in marmo 2012-2016 di Chiara Camoni e l’installazione Frame di Martin Soto Climent. Nell’occasione sarà presentato inoltre il secondo catalogo della Collezione Agovino dedicato alla mostra Frammenti di paradiso tenutasi a Napoli ad Aprile 2017.La Collezione Agovino, che ha sede nello storico Palazzo Sessa nel cuore di Napoli, muove i primi passi circa vent’anni fa con l’acquisizione di un Paesaggio anemico di Mario Schifano, caratterizzandosi sin dall’inizio per l’attenzione rivolta al contemporaneo. Composta da più di centoottanta lavori, tra pittura, installazione, video, scultura e fotografia, annovera lavori di Giorgio Andreotta Calò, Francesco Arena, Lutz Bacher, Luca Bertolo, Michael Dean, Lorenzo Scotto Di Luzio, Helen Marten, Runo Lagomarsino, David Maljković, Seth Price, Andres Serrano, Kiki Smith, Michael E. Smith.Aquapetra Resort&Spa da dieci anni porta avanti un progetto di eccellenza nell’accoglienza ed è modello e riferimento per tutto il Sannio beneventano. Il resort, nato dal recupero sapiente dell’antico borgo di Montepugliano di fine ‘800, è destinazione di charme che coniuga benessere (con un’offerta all’avanguardia tra Spa olistica e Anti-aging center di ultima generazione), natura, storia, alta cucina ed arte. La Locanda del Borgo, il ristorante del resort guidato dallo chef Luciano Villani, Stella Michelin da novembre 2017, offre un’esperienza gastronomica che combina creatività e cultura del territorio. Arte e design da sempre abitano e scandiscono gli spazi dell’albergo-resort che ha ospitato spesso mostre d’arte ed eventi culturali.