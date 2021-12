Art Days a Napoli, Salerno, Benevento e Caserta: la prima art week regionale al via dal 16 dicembre 2021

Art Days - Napoli e Campania è un’iniziativa a cura di Letizia Mari, Raffaella Ferraro e Martina Campese, organizzata dall’associazione attiva cultural projects. Nata dalle menti brillanti di tre giovani ragazze, che nel 2020 sono riuscite ad unire in un’unica iniziativa 46 enti di cui 35 a Napoli, tra gallerie del territorio come, ad esempio, Lia Rumma, Alfonso Artiaco e Umberto Di Marino e assicurandosi il supporto di istituzioni come il Museo Madre, Casa Morra, e molti altri. In particolare la manifestazione ha ricevuto il Matronato della Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee. Per l’occasione, nei giorni 17, 18 e 19 il museo Madre offrirà al pubblico il biglietto ridotto.

APPROFONDIMENTI LA MOSTRA Baronissi, al museo 20° Frac in progress, l'inaugurazione... L'E-BOOK “CriptoArte”: online la prima guida sull’arte... CULTURA «Tropical house» di Francesco Patriarca allo Spazio Nea

L’obiettivo è creare dialogo tra gli attori partenopei del sistema dell’arte contemporanea, costituendo una nuova scenografia collettiva. Gallerie, spazi indipendenti, istituzioni culturali e museali si uniscono con l’in- tento di stabilire la creazione di un appuntamento che diventi un riferimento per le città coinvolte e un’iniziativa di piú ampio respiro nazionale e internazionale.

Il progetto è volto ad attivare collaborazioni con artisti, critici, curatori, collezionisti e giornalisti che possano sostenere il territorio rafforzando la rete di networking tra gallerie d’arte, istituzioni culturali, spazi extra cittadi- ni, artisti, collezionisti e operatori del settore. Art Days - Napoli e Campania è promotore di uno spirito di complicità e collaborazione tra enti pubblici e privati, piccoli e grandi, città e provincia, in modo trasversale ed egualitario. Un’opportunità per scoprire un mediterraneo contemporaneo.

Calendario aperture

16 dicembre Caserta, Benevento, Salerno e Sorrento 17 dicembre Napoli, centro storico; 18 dicembre Napoli, Chiaia; 19 dicembre Napoli e provincia.