A Napoli, in zona Vomero alcuni residenti segnalano il degrado in cui versano molte strade del quartiere «Piene di deiezioni canine a causa dall'inciviltà dei cittadini che portano i loro cani a fare i loro bisogni per strada senza essere muniti di tutto ciò che impone la legge».

Continuano «Inoltre erbacee che sovrastano i marciapiedi ormai abbandonati e senza alcun rispetto per i cittadini».