205 miliardi di euro: il fiume del contante nelle tasche e nei materassi degli italiani

Un fiume di contanti scorre sotto il Bel Paese: in banconote nelle tasche, sotto i mattoni e nei materassi degli italiani ci sonoÈ oltre l'11 per cento del Pil, solo che il Pil è una misura che fotografa l'economia di un anno, il contante gira e rigira.Ciascuno dei 60.359.546 italiani ha ora virtualmente in tasca 3.396 euro:Somme che naturalmente non sono nella disponibilità di tutti e che naturalmente fanno fiorire le più svariate e colorite ipotesi: sta di fatto che è una quantità di denaro enorme.Secondo una ricerca di Bankitalia l’85,9 per cento di tutte le transazioni è regolato in contanti, il 12,9 per cento con le carte e l’1,2% con “Altri strumenti” (bonifici, pagamenti via internet, PayPal o mobile app, addebito diretto e assegni); in valore i contanti scendono al 68,4%, le carte salgono al 28,6% e gli altri pagamenti al 3 e ciò significa che quando i pagamenti sono più consistenti gli italiani preferiscono meno i contanti e più la moneta elettronica.Di un certo interesse anche le preferenze nell’uso del contante.Alla domanda fatta dai rilevatori di Bankitalia al campione della ricerca riguardo alle spese non quotidiane “” è venuto fuori che il 41% dei contanti viene impiegato per pagare spese mediche e solo il 6% l’affitto (magico effetto della cedolare secca che con un’imposizione fiscale tollerabile devia i pagamenti alla tracciabilità della moneta elettronica)!