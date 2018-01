Martedì 23 Gennaio 2018, 18:26 - Ultimo aggiornamento: 23-01-2018 18:26

Per promuovere l'occupazione giovanile al Sud, la presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale ha lanciato il bando «Giovani per la valorizzazione dei beni pubblici 2018». Si tratta di un finanziamento per promuovere progetti del privato sociale diretti ai giovani nei territori delle regioni meno sviluppate quali Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Basilicata, finalizzati sia all’inclusione sociale sia alla crescita personale, favorendo l’occupabilità, l’attivazione, l’integrazione, inclusione e politiche di innovazione sociale da intendersi quale trasformazione gestionale economica tecnologica di servizi, spazi e beni pubblici. Si tratta di un'opportunità rivolta alle associazioni giovanili del Terzo Settore di presentare progetti per la valorizzazione dei beni pubblici. In questo senso è coinvolto il Comune di Napoli che ha messo a disposizione un elenco di beni per le associazioni tra cui anche i siti confiscati alle mafie.Il bando offre un finanziamento fino a 144.000 euro per la rifunzionalizzazione e l'apertura di beni pubblici alla comunità e prevede un cofinanziamento del 10% da parte dell'organizzazione che ne fa richiesta. Possono partecipare all'avviso le organizzazioni del Terzo Settore, associazioni, cooperative e fondazioni costituite in maggioranza da under 35 e che abbiano un'anzianità di almeno 3 anni, quindi costituite dal 31 dicembre 2014. L'implementazione del progetto deve impiegare risorse umane under 35 almeno per il 90%.Le organizzazioni del Terzo Settore possono individuare sul territorio un bene che possa essere una buona struttura per la propria progettualità. Se è di proprietà del Comune possono recarsi agli uffici predisposti per verificare la disponibilità del bene e poi farne istanza formale al Servizio Valorizzazione del Patrimonio che risponderà in tempi brevi con la compilazione del modello C, scaricabile dal sito del Comune.La scadenza per la richiesta del bene è fissata preferibilmente l'8 febbraio, mentre la scadenza del dipartimento è fissata per il 15 febbraio. «Giovani per la valorizzazione dei beni pubblici 2018» è promosso sul territorio dall'Assessorato ai Giovani, al Patrimonio, alla cultura e all'Urbanistica. C'è anche uno sportello della NapoliServizi dedicato alle organizzazioni che avranno delle domande relative al bando e poi il 31 gennaio ci sarà un incontro pubblico in cui sarà possibile fare domande direttamente ai funzionari del dipartimento su qualsiasi aspetto tecnico riguardi il bando.