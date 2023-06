Offerta Supersmart di Poste Italiane, interessi al 3%: come funziona e quanto conviene​

Tra le opzioni per risparmiare c'è l’offerta Supersmart di Poste Italiane. Una soluzione rivolta ai titolari del “Libretto Smart” che permette di ottenere a scadenza un tasso di interesse più elevato rispetto a quello previsto di base sulle somme non accantonate. In particolare fino al 5 luglio 2023 per i titolari del Libretto Smart che hanno soldi da investire è possibile aderire alla nuova Offerta Supersmart Premium 300 giorni.

I tassi

Il tasso di rendimento annuo lordo per l’offerta Supersmart è dello 0,40% a 360 giorni o dello 0,55% a 540 giorni, come riporta Quifinanza.

Nuova liquidità

Per Nuova Liquidità s’intendono le somme versate sui conti correnti e sui Libretti di Risparmio Postale aventi la medesima intestazione, esclusivamente con bonifici bancari, versamenti di assegni bancari e circolari, accredito di stipendio e pensione. Per attivare l’offerta la nuova liquidità versata sugli altri rapporti potrà essere trasferita sul Libretto Smart solo tramite un “girofondo” e deve essere disponibile sul Libretto Smart entro il 5 luglio 2023.

Gli accantonamenti

L’accantonamento minimo è di mille euro, incrementabile per euro 50 e multipli. L’ammontare complessivo degli accantonamenti attivi sul singolo Libretto Smart non può essere superiore a euro 3 milioni di euro. Somme accantonate e somme libere Ai destinatari dell’offerta Supersmart Premium 300 giorni è consentito accantonare sul proprio Libretto Smart (“Somme Accantonate”), in tutto o in parte, esclusivamente le somme apportate successivamente alla data di riferimento direttamente sul Libretto Smart oppure su conti correnti postali e libretti di risparmio postale recanti la medesima intestazione o cointestazione del Libretto Smart. Le somme accantonate sono remunerate al tasso d’interesse dell’Offerta, mentre le somme che non formano oggetto di accantonamento (“somme libere”) sono remunerate al tasso base del Libretto Smart ad oggi pari a 0,001% annuo lordo.