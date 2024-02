La campana Andromeda acquisice AM General Contractor di Genova

L’azienda campana Andromeda Rail srl ha acquisito un ramo di ramo d'azienda di AM General Contractor SpA, azienda di Genova che da oltre 30 anni opera nel settore ferroviario e interamente partecipata dal Gruppo Wabtec Netherlands B.V.

L’operazione di acquisizione, del valore complessivo di 2,65 milioni di euro, è stata sostenuta da UniCredit che ha sottoscritto un minibond emesso da Andromeda Rail per complessivi 1,95 milioni di euro, assistito dalla copertura del Fondo Centrale di Garanzia all’80%.

Andromeda Rail srl, operante prevalentemente nel settore dei servizi di progettazione di ingegneria integrata, è stata costituita nel giugno 2022 dall'Ing. Giuseppe Rispo ed è controllata da Italced SpA che negli anni è diventato un importante player nazionale nel settore delle manutenzioni industriali, del facility, dell’impiantistica elettrica, speciale e meccanica, con un focus particolare sulla riqualificazione energetica degli edifici e occupa oggi circa 200 persone con sedi operative a Milano, Roma e Napoli, oltre a presidi a Torino, Genova, Cagliari e Potenza con un volume d’affari di oltre 40 milioni nel 2022.

L’acquisizione del ramo d’azienda comporta il subentro di Andromeda Rail nelle commesse di AM General Contractor attualmente in corso di esecuzione/contrattualizzazione, oltre all’accesso alla qualifica del segnalamento ferroviario meglio conosciuta come LIS-C.

«Grazie a questa acquisizione il nostro gruppo potrà accedere in maniera strategica al mondo dei lavori ferroviari - ha detto Giuseppe Rispo, amministratore unico di Andromeda Rail - in particolare del segnalamento ferroviario e acquisire la certificazione, in un periodo in cui il Pnrr ed Rfi stanno investendo sull’adeguamento tecnologico della gestione del traffico ferroviario. Inoltre, ci permetterà di accedere al settore delle metropolitane dove siamo già presenti con la Linea 6 della Metropolitana di Napoli.

Il supporto di un partner bancario come UniCredit è stato fondamentale per raggiungere questo obiettivo strategico per il nostro sviluppo sul mercato nazionale e internazionale».

«Con questa operazione portiamo avanti con determinazione il nostro impegno nel supportare le aziende del territorio verso percorsi di crescita» ha detto Ferdinando Natali, Regional Manager per il Sud di UniCredit.