Aste immobiliari, Reviva cerca 67 vivacizzatori da assumere in Campania

Si aprono le candidature per diventare vivacizzatore professionista di aste immobiliari: questa figura professionale, ideata da Reviva, la startup specializzata nella vivacizzazione delle aste immobiliari, si occupa di aiutare le persone a comprare casa attraverso la modalità dell'asta giudiziaria immobiliare.

Nello specifico, Reviva è alla ricerca di 67 risorse da inserire in Campania, di cui 42 nella sola città di Napoli.

Quello delle aste giudiziarie è un trend destinato a crescere nel biennio a venire: ecco perché Reviva ha avviato una campagna di reclutamento per 600 vivacizzatori lungo tutto lo Stivale.

La distribuzione dei professionisti sarà proporzionata al volume di aste affidate in ciascuna provincia, con una stima di almeno un vivacizzatore professionista ogni cinque aste in affidamento. Un numero che è destinato a crescere nei prossimi mesi, dato che il volume di aste giudiziarie affidate e pubblicate dai tribunali esecutivi risente ancora della sospensione del periodo natalizio.

Reviva, che punta a raddoppiare le sue performance nel 2022, ad oggi ha nel proprio portafoglio circa 8.500 aste, per un valore totale di circa 1 miliardo di euro, e gestisce 1.000 immobili in asta ogni mese, che affida ai propri vivacizzatori professionisti, i quali a loro volta possono proporli in vendita alla propria clientela.