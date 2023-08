Bonus trasporti 60 euro, ultimi fondi residui: clic day il 1° settembre. Come fare domanda e quali requisiti servono

Ultime ore prima del nuovo round sul bonus trasporti. Il 1° settembre sarà il cosiddetto "click day": dall'inizio del mese, infatti, si potrà chiedere il sostegno, intercettando i fondi rimasti a disposizione. Essendo pochi i soldi che ancora ci sono sulla misura probabilmente in poche ore la somma si esaurirà. Per questo motivo bisogna farsi trovare pronti già alle ore 8 di venerdì 1° settembre: da quell'ora in poi sarà possibile fare domanda. Vediamo però nel dettaglio quali sono i requisiti richiesti e come si può ottenere il sostegno.

Quanto vale

Il bonus trasporti è un voucher da 60 euro mensili per studenti e lavoratori. L'importo servirà come rimborso per i costi di abbonamento a mezzi di trasporto pubblico. Da metà agosto non è più possibile presentare domanda, a causa dell’esaurimento dei fondi disponibili, ma manca poco al nuovo click day, come detto in programma dalle ore 8 del 1° settembre. Sarà possibile fare nuovamente richiesta per usufruire solo degli eventuali residui generati dal mancato uso di voucher richiesti nel mese di agosto.

Chi può chiederlo

Il voucher per studenti e lavoratori viene riconosciuto solo a chi ha un reddito uguale o inferiore ai 20.000 euro (prima, con il governo Draghi, era 35.000) ed è valido come rimborso per i costi di abbonamento a mezzi di trasporto pubblico. Quello dell’1° settembre sarà un click day perché i soldi rimasti sono limitati, quindi non riusciranno a coprire tutte le richieste dei cittadini. Il buono è pari o inferiore al 100% della spesa da sostenere. Ciascun beneficiario può chiedere un solo bonus trasporti al mese nel limite dei 60 euro previsti e fino a esaurimento risorse.

Quali abbonamenti

Il bonus è nominativo ed è utilizzabile per l’acquisto di un solo abbonamento annuale oppure mensile o relativo a più mensilità per: servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale; servizi di trasporto ferroviario nazionale.

Il periodo di validità del buono è limitato al mese solare di emissione, anche se si effettua l’acquisto di un abbonamento annuale o mensile che parte dal mese successivo. Ciascun beneficiario finora ha potuto chiedere un bonus trasporto al mese.

Gli interessati ora potranno acquistare un abbonamento annuale con uno sconto di 60 euro o possono usare i soldi per settembre 2023, per comprare un abbonamento mensile.

Come spiegato dall'azienda romana di trasporti Atac, a titolo di esempio, chi è in possesso del bonus può comprare un abbonamento annuale ordinario per la zona di Roma al costo di 190 euro al posto di 250, ma chi compra un abbonamento o un pacchetto di biglietti che ha un costo inferiore a 60 euro può fruire solo del valore del titolo acquistato.

Le domande

Il bonus trasporti si richiede tramite le consuete modalità, cioè collegandosi all’apposita piattaforma del ministero del Lavoro e del ministero dei Trasporti. Qui sarà sufficiente eseguire l’accesso tramite le proprie credenziali Spid o Cie e compilare tutti i campi con i dati richiesti. A procedura conclusa sarà possibile ottenere il voucher da utilizzare per l’acquisto degli abbonamenti presso i gestori dei servizi di trasporto pubblico aderenti. Finora sono stati quasi 1,9 milioni i voucher forniti quest'anno nell'ambito del nuovo bonus trasporti, per un totale di quasi 95 milioni di euro di beneficio assegnati (94.466.507 euro per la precisione).