Btp, impennata del rendimento (raddoppiato in un anno). Cosa sono? Conviene investire? Domande e risposte

Btp, rendimenti in rialzo. Il ministero dell'Economia ha collocato 8,5 miliardi di Btp con rendimenti in aumento: il quinquennale ha spuntato un tasso del 3,25%, mentre i due diversi decennali messi in asta hanno avuto un rendimento al 4,20 e al 4,24%. Solo 24 ore prima il Bot annuale aveva raggiunto il 3,723%.

Gli effetti

La serie di rialzi dei tassi di interesse inaugurata dalla Bce il 27 luglio del 2022, prima volta dopo 11 anni, ha archiviato l'era del denaro facile producendo sui mercati finanziari effetti che non si vedevano da tempo: mutui e prestiti più onerosi per famiglie e imprese, un maggior costo del debito per lo Stato, ma al contempo anche rendimenti più cospicui sui titoli di debito sovrano.

L'impennata dei Btp

Negli ultimi mesi i Btp italiani, indicizzati e non, sono tornati a essere particolarmente appetibili, soprattutto per quegli investitori retail desiderosi di difendere il potere d'acquisto dei propri risparmi eroso dell'inflazione. L'impennata dei rendimenti è ben evidente nella serie storica messa a disposizione sul sito della Banca d'Italia. Va tuttavia ricordato che il rendimento di un titolo di Stato non dipende esclusivamente dal costo del denaro stabilito dalla Bce, ma anche da altri fattori quali l'affidabilità e la solvibilità del debitore, oltre che la proverbiale «emotività» dei mercati. Oltretutto l'aumento del costo del denaro è un fenomeno globale, partito dalla Federal Reserve statunitense e poi seguito dalla Bce, innescato proprio per stroncare l'inflazione. Quanto ai titoli di Stato italiani questi i valori riportati dalla Banca d'Italia, prendendo in considerazione i rendimenti di riferimento di luglio (che sintetizzano ma non fotografano le singole emissioni) e quelli nei mesi immediatamente precedenti a luglio 2022.

Rendimento lordo Btp triennale benchmark

Aprile 2022: 1,16%

Maggio 2022: 1,72%

Luglio 2023: 3,73%

Rendimento lordo Btp quinquennale benchmark

Aprile 2022: 1,68%

Maggio 2022: 2,09%

Luglio 2023: 3,78%

Rendimento lordo Btp decennale benchmark

Aprile 2022: 2,43%

Maggio 2022: 2,98%

Luglio 2023: 4,15%

Rendimento lordo Btp trentennale benchmark

Aprile 2022: 2,91%

Maggio 2022: 3,34%

Luglio 2023: 4,54%

Rendimento lordo Cct benchmark

Aprile 2022: 0,33%

Maggio 2022: 0,75%

Luglio 2023: 4,67%

Rendimento lordo Bot annuale benchmark

Aprile 2022: -0,11%

Maggio 2022: 0,12%

Luglio 2023: 3,94%