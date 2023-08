Carburanti, dove costano di più e di meno? Marche e Bolzano, i due primati italiani

Per quello che può valere un prezzo medio in una regione come la Campania si quasi 14mila chilometri quadrati, 550 comuni (delle forme più varie), con tre isole, costiere non proprio facilmente raggiungibili (soprattutto d'estate) da un'autobotte, paesi in montagna (Trevico in provincia di Avellino è classificato nella zona climatica F dove è permesso tenere accesi i termosifoni tutto l'anno, Ferragosto compreso!) cioè tutte condizioni che determinano una enorme variabilità nella struttura dei costi per portare qualunque cosa, si può dire - nel caso dei carburanti - che la regione, tutto sommato, non è messa male.

Sempre per quello che può valere in una dinamica di prezzo medio.

Nella benzina (self, il ministero censisce solo 4 categorie) la Campania è a metà della classifica con 1,912 euro, 20 centesimi in più delle virtuose Marche (1,892) ma anche 33 in meno della provincia di Bolzano (1,945).

Per il gasolio, la Campania ha addirittura il quarto miglior prezzo 1,758, appena 7 cent in più sempre rispetto alla Marche (1,751) e 46 in meno all'esosa Bolzano (1,804).

Per Gpl e metano ci si può esercitare in questo grafico (basta cliccare sulla legenda per scegliere il carburante preferito).

Perché le Marche sono più virtuose e Bolzano è così esoso? I prezzi medi sono una misura spesso ingannevoole, tuttavia, le Marche hanno una grande raffineria (Falconara) e l'approvvigionamento locale ne trae beneficio (pure Napoli ha una raffineria!), mentre Bolzano, oltre alla perifericità geografica (le autobotti devo fare viaggi più lunghi e quindi il trasporto costa di più) risentono anche del prezzo del carburante austriaco (dove c'è solo il self service): 1,59 la benzina e 1,56 il diesel.

Ma - avverte l'Adac, che semplificando è una sorta di Aci austriaca - i prezzi in Tirolosono notevolmente più alti.

E il Tirolo, confina con la provincia di Bolzano che con questi prezzi dovrebbe pure attirare gli automobilisti austriaci per un pieno a buon mercato. si fa per dire.