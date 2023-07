Benzina e diesel, in arrivo multe salate per i distributori che non espongono il cartello dei prezzi medi. Cosa cambia da agosto

Per i distributori di carburante sono in arrivo nuove regole ed obblighi, a partire dall'esposizione di un cartello con il prezzo medio regionale. Se non lo esporranno scatteranno delle multe molto salate. Una situazione potenzialmente esplosiva, in tempi in cui il prezzo di benzina e diesel sta salendo per dinamiche stagionali, ma sommandosi ai ricari degli ultimi mesi e all'eliminazione del taglio delle accise di inizio anno. Questo fa sì che al servito il prezzo medio abbia di nuovo superato la soglia dei due euro. Vediamo quindi nel dettaglio cosa cambierà da agosto per tutti i benzinai.