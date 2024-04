Giugliano in Campania, rapina alle Poste: rapinati due uomini

Si sono presentati in quattro armati all'ufficio postale di Giugliano: prima hanno rapinato un uomo in fila allo sportello per un versamento e successivamente un pensionato anch'egli in fila per fare un'operazione.

Quindi hanno fatto perdere le loro tracce. Da quantificare la somma sottratta. Il tutto si è svolto in maniera molto rapida senza che siano stati esplosi colpi d'arma da fuoco.

Indagini sono in corso da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica del colpo e identificare i rapinatori. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Giugliano.