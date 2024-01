Napoli, la rassegna «No border jazz» torna a Villa Di Donato con Francesco Turrisi

La rassegna «No border jazz» ritorna a Villa di Donato con Francesco Turrisi.

Il pianista Francesco Turrisi, uno dei pochissimi italiani ad aver vinto un Grammy Award, è stato definito un «alchimista» e un «poliglotta musicale» dalla stampa internazionale. «Northern Migrations», il suo ultimo disco concepito per pianoforte solo, «delicato, malinconico e avvincente» secondo «The Irish Times» è stato presentato in Irlanda, Francia, Germania, Italia, Stati Uniti e Nuova Zelanda, per approdare per la prima volta alla Casa del Jazz di Roma.

Francesco Turrisi fa parte dell’ensemble di musica antica l’Arpeggiata con il quale si è esibito nei più importanti festival e teatri di tutto il mondo, dal Carnegie Hall di New York al Queen Elisabeth Hall di Londra, registrando per importanti etichette come Warner, Virgin, Naive e Alpha. Dal 2018 collabora con la celebre cantante e poli-strumentista Americana Rhiannon Giddens.

Nel 2019 il singolo I’m on my way ha ricevuto una nomination ai Grammy Award mentre il secondo disco, «They’re calling me home», uscito con l’etichetta discografica Nonesuch, ha ricevuto due Grammy nominations, vincendo un Grammy Award nel 2022 nella categoria Best Folk Album.

Francesco Turrisi ama improvvisare con grandi veterani del jazz come Dave Liebman e Bill Frisell e accompagnare la cantante tradizionale Irlandese Roisin El Safty o la cantante tradizionale Italiana Lucilla Galeazzi.

Ha suonato in tournées con Bobby McFerrin, interpretato le musiche di Steve Reich con i Bang on a Can All Stars, accompagnato la stella del flamenco Pepe El Habichuela e duettato con la cantante Greca Savina Yannatou.

La sua lunga lista di collaborazioni include Bobby McFerrin, Dave Liebman, Gianluigi Trovesi, Christian McBride, Yo Yo Ma, Bill Frisell, Rhiannon Giddens, Nils Landgren, Wolfgang Muthspiel, Gabriele Mirabassi, Rolando Villazon, Lisa Hannigan, Savina Yannatou, Maria Pia de Vito, Theodosii Spassov, The King’s Singers, Veronique Gens, Philippe Jaroussky, Pepe el Habichuela, Lucilla Galeazzi.