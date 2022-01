Consumi, report Confimprese-Ernst Young scatto al Sud, record a Napoli e Caserta

Si dice che il tasso di crescita di un territorio si misuri soprattutto con il consumo di energia elettrica. Se così è, non si può negare che la ripresa del 2021 abbia toccato il Mezzogiorno: i dati diffusi da Terna indicano infatti, in un trend positivo nazionale del 5,6% per il 2021, sostanzialmente vicino ai valori del 2019, una variazione tra Sud e isole del +5,9% contro il +5,2% al Nord e il +6,4% al Centro. Un segnale importante che si...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati