Occupazione al Sud, corso di formazione gratuito di Edpr e Vestas

Edp Renewables, il quarto produttore mondiale di energia eolica e solare con una presenza in 28 mercati, e Vestas, azienda leader della produzione, vendita, installazione e manutenzione di turbine eoliche, lanciano in Italia «Keep it Local», il programma per generare opportunità di lavoro nel settore delle energie rinnovabili nelle regioni del sud Italia, contribuendo così a contrastare il fenomeno dello spopolamento delle aree con minori tassi di occupazione.

Keep it Local mira a contribuire alla formazione dei giovani e a creare occupazione per combattere lo spopolamento locale. Il programma offrirà ai giovani partecipanti l'opportunità di entrare nel mercato del lavoro vicino a dove vivono, sostenendo così l'economia locale.

I candidati selezionati potranno usufruire dell'iscrizione gratuita al corso della durata di 5 settimane, gestito da Elis, un'organizzazione no-profit il cui obiettivo è offrire una formazione professionale con finalità sociali.

Tre settimane del corso si terranno a Roma ed è previsto un supporto per le spese di soggiorno degli studenti. La formazione si svolgerà inoltre sul campo presso un parco eolico operato da Edpr. I destinatari delle borse di studio che avranno completato il corso saranno inoltre inseriti nei processi di assunzione di entrambe le aziende, oltre a completare la loro formazione con il certificato base di salute e sicurezza sul lavoro e il certificato Gwo per il lavoro in quota e il primo soccorso.

Al termine del corso Elis fornirà supporto ai partecipanti per trovare opportunità di impiego anche presso altre imprese del settore.

Roberto Pasqua, south&east EU executive director di Edp Renewables ha commentato: «Oltre a svolgere un ruolo significativo nel processo di transizione energetica e ad aumentare l'indipendenza dell’Italia dai combustibili fossili e dalle importazioni, i parchi eolici aprono anche nuove opportunità di lavoro a livello locale. Il nostro obiettivo è quello di dare ai giovani del Sud Italia la possibilità di costruirsi un futuro professionale vicino a casa in un settore sostenibile e in rapida espansione, offrendo una formazione specializzata nella manutenzione dei parchi eolici».

Francesco Amati, direttore generale di Vestas Italia e Turchia, afferma: «Siamo davvero orgogliosi di far parte di questa iniziativa e siamo anche molto contenti di realizzarla per la prima volta nel sud Italia insieme al nostro partner Edpr. Negli ultimi due anni, Keep it Local ha mostrato il ruolo che l'energia eolica può svolgere non solo nella lotta al cambiamento climatico, ma anche nella creazione di posti di lavoro sostenibili e a lungo termine nelle aree rurali».

La partecipazione è aperta a candidati di età compresa tra i 18 e i 30 anni, residenti in aree geografiche quali Campania, Puglia, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, dove entrambe le aziende sono presenti con parchi eolici, a condizione che abbiano completato la scuola secondaria obbligatoria.

Le candidature devono essere presentate entro il 28 aprile 2023 compilando il modulo disponibile sul sito. Una volta ricevute, una giuria composta da rappresentanti di Edpr e Vestas sceglierà i vincitori della borsa di studio in base ai criteri del concorso.

Dal lancio della prima edizione, in Spagna nel 2021, i risultati del programma «Keep it Local» sono stati positivi. Entro sei mesi dalla conclusione del corso, 1 studente su 3 lavorava nel settore e viveva nella propria città. Un anno dopo, questa cifra è salita al 50% degli studenti. Inoltre, il programma è stato lanciato con successo per la seconda edizione in Spagna e per la prima volta in Brasile nel 2022.