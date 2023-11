European Paper Alliance: anche la Francia critica la proposta sugli imballaggi

“Anche la Francia si accorge che la proposta di regolamento sui rifiuti da imballaggio non funziona”.

Così il presidente della European Paper Alliance, Antonio D'Amato, commenta le iniziative degli eurodeputati francesi per esentare le scatole di legno del camembert e di altri alimenti dai requisiti del regolamento che sarà votato a Strasburgo la prossima settimana.

“I primi nodi vengono al pettine, ha detto D'Amato, improvvisamente anche i francesi si sono resi conto che ci sono questioni fondamentali nella gestione del regolamento che non possono essere sottovalutate”.

“Il packaging alimentare non è un orpello inutile, ha aggiunto D'Amato, ma riveste un ruolo fondamentale per la vita dei prodotti stessi, la loro protezione e la salute del consumatore, ma valorizza anche l'identità del prodotto come elemento distintivo di qualità e unicità”.

“Così si mette a rischio un'intera filiera agroalimentare europea, che deve essere invece salvaguardata e sostenuta e che vale oltre il 30% del Pil italiano, ma che è altrettanto significativa per molti altri stati membri", ha sottolineato D'Amato.”

“Il risveglio di attenzione della Francia, ha concluso, sui rischi di una proposta troppo ideologica, arriva ai tempi supplementari, ma può essere un utile monito”.