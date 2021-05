Ferrarelle Spa: Mario Iaccarino nominato Head of retail

Ferrarelle SpA, l’azienda italiana imbottigliatrice delle acque dei Ferrarelle, Vitasnella, Fonte Essenziale, Boario, Natía, Santagata, Roccafina e distributrice esclusiva per la penisola del brand Evian, annuncia la nomina di Mario Iaccarino a Head of Retail. Il manager campano sarà a guida della squadra commerciale dedicata alla Grande Distribuzione Organizzata, gestirà le relazioni con i clienti del canale e ne implementerà le strategie commerciali coerentemente con l’approccio al mercato di Ferrarelle SpA che affianca alle tematiche di business un’attenzione costante alle tematiche della sostenibilità e della responsabilità d’impresa.

APPROFONDIMENTI L'INDUSTRIA Ferrarelle, Pesaresiè il nuovo direttore generale L'INDUSTRIA Ferrarelle lancia il suo bilancio di sostenibilità con il...

«Sono orgoglioso di unirmi alla squadra di Ferrarelle SpA e di poter lavorare insieme al Team alla crescita dei nostri brand nel Canale Moderno” – ha dichiarato Mario Iaccarino, Head of Retail di Ferrarelle SpA – “L’obiettivo è continuare a costruire con i nostri partner di business opportunità di crescita reciproca, grazie alla condivisione di valori e progettualità, come quelle legate alla sostenibilità che sono parte del DNA di questa azienda e dei suoi brand storici».

Nato a Scafati nel 1984, in provincia di Salerno, Iaccarino ha una conseguito il Master in Marketing, Communication and Sales Management Publitalia ’80 dopo la laurea in Economia e Gestione delle Imprese all’Università Parthenope di Napoli. Mario ha poi iniziato il suo percorso professionale in Bolton Group, prima di passare in Henkel; successivamente entra in Coca-Cola HBC Italia dove copre ruoli di crescente responsabilità nel Sales, fino ad arricchire la sua esperienza con l’esperienza di Responsabile Trade Marketing per il Canale Moderno.