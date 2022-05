Sarà un giudice a stabilire se il 40% di 742 milioni fa 218 milioni, come pretende il ministero della Ricerca. Basterebbe una calcolatrice per sapere che i milioni sono 296, cioè 78 in più. Ma in Italia capita che tocchi a un tribunale persino giudicare un’operazione matematica da seconda media.

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati