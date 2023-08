Icon of the Seas, varata la nuova da crociera più grande al mondo. Via alle prenotazioni per il 2024

Pronta la nuova nave da crociera più grande del mondo. «Secondo le nostre informazioni, questa nave e attualmente la piu grande nave da crociera del mondo», afferma Tim Meyer, amministratore delegato del costruttore navale Meyer Turku. Mentre alcuni criticano la nave per impatto ambientale, altri si meravigliano della sofisticata ingegneria di questa destinazione turistica galleggiante e stanno gia prenotando i biglietti. Il nome? «The icon of the Seas».

Il primo viaggio

Una delle particolarita della nuova nave, la cui costruzione e iniziata nel 2021, e la gigantesca cupola di vetro che copre la prua. Secondo i suoi costruttori, e la nave da crociera piu grande del mondo: «The Icon of the Seas», il cui viaggio inaugurale e previsto per il gennaio 2024, ha visto la luce nei cantieri navali di Turku, in Finlandia, nonostante le accuse di ’mostruosita anti-ambientale. La nave, commissionata dalla compagnia di navigazione Royal Caribbean, sembra una piccola citta, con sette piscine, il parco, i negozi e una pista di pattinaggio. Con una stazza lorda di 250.800 tonnellate, cinque volte piu grande del Titanic, puo trasportare quasi 10 mila persone e presto salpera per i Caraibi da Miami.

Cosa c'è a bordo

Detto questo, la nave è dotata di tutte le strutture,locali e comfrot immaginabili. Avrà sette piscine, nove vasche idromassaggio e il più grande parco acquatico (in mare) di sempre.

Il parco acquatico si chiama Category 6, per via dei suoi sei scivoli da record. Uno scivolo ha persino uno sbocco sul mare: è il primo nel suo genere per dimension ie portata. La nave da crociera offrirà ai passeggeri più di 40 attività: tante le scelte per cenare, bere e divertirsi.

Icon of the Seas vanterà anche una parete da arrampicata, una giostra a tema balneare, una sala giochi e un campo da minigolf: ciò significa che i passeggeri, mentre navigano in mare aperto, non potranno mai annoiarsi. Ci sono 28 tipi diversi di «alloggi», con più categorie per le famiglie, più camere con vista sull'oceano e più spazio per chi viaggia in gruppo.

La compagnia di crociere afferma che si tratta del periodo di tempo più lungo che abbia mai dedicato alla progettazione.

Attualmente, il biglietto più economico - per settembre 2024 - ha un prezzo di 1.851 dollari per una camera, con soggiorno di sette notti, da Miami ai Caraibi occidentali. Il prezzo più alto è di 10.864 dollari per una suite durante la stessa crociera a marzo. La nave offre anche un viaggio di sette giorni verso l'estremità orientale dei Caraibi miti.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, la nave è dotata di 17 scialuppe di salvataggio con capacità fino a 450 persone, il che significa che ha spazio per 7.650 persone, nonostante la sua capacità sia di 7.960 persone.

In particolare, può ospitare circa 5.610 passeggeri e 2.350 membri dell'equipaggio su 19 piani, un'altezza paragonabile a quella di un edificio di New York.

I test prima dell'ok

La nave ha completato la sua prima serie di prove il 22 giugno, secondo un comunicato della società. «Durante la prima serie di prove in mare, Icon of the Seas ha percorso centinaia di chilometri, durante le quali sono stati testati i motori principali, lo scafo, i sistemi frenanti, lo sterzo, il rumore e i livelli di vibrazioni», si legge nel comunicato. «Tutto si è svolto nei tempi previsti dal programma, nonostante la partenza sia stata ritardata a causa delle condizioni del vento».

O maior parque aquático marítimo do mundo! É isso mesmo que você leu! 👀



Royal Caribbean afferma che una seconda serie di prove in mare è prevista per la fine del 2023. Ma potrebbero esserci ulteriori test. Durante i risultati finanziari trimestrali della compagnia, Bayley ha descritto Icon of the Seas come «letteralmente il lancio di un nuovo prodotto che ha ottenuto i migliori risultati di sempre». La nave ha già registrato il tutto esaurito a gennaio, il primo mese di lancio.