Industria felix, premiate 76 imprese campane «affidabili e sostenibili», 14 sono salernitane

La Campania si è dimostrata una regione resiliente sul piano economico, come dimostrano gli utili generati dal 74,5% delle imprese campane nel periodo post covid. E 76 imprese campane, le più “performanti a livello gestionale, affidabili finanziariamente e talvolta sostenibili”, sono state premiate a Napoli durante la 49° edizione dell’evento Industria Felix, sesta edizione della Campania che compete, tenutosi all'Auditorium di Città della Scienza. Delle 76 imprese campane, 14 sono salernitane, si tratta di Blumatica, Cantine Marisa Cuomo Gran Furor Divina Costiera, Cormidi, Covo dei Saraceni dei F.lli Savino, Euroflex, Fisiopharma, Flex Packaging AL, La Rosina, Noschese Società Agricola, Pinto, Shopnow, Tecnocap, Tortora Vittorio, Trans Isole. Aziende in settore strategici, tra agroalimentare, viticoltura, servizi ma anche farmaceutica, imprese dislocate tra Costiera, Agro, Vallo di Diano, Piana del Sele, Sele/Tanagro. All’evento ha partecipato anche il Presidente della regione, Vincenzo De Luca, l’assessore regionale Marchiello, i vertici di Confindustria.