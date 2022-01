Ita Airways, Delta Airlines contro Msc-Lufthansa e la richiesta di esclusiva: tutti i nodi della privatizzazione

Delta Airlines non ci sta. Il colosso americano dell’aria promette battaglia sul fronte Ita dopo la manifestazione d’interesse del tandem Msc-Lufthansa che, come noto, ha chiesto al Tesoro una esclusiva di 90 giorni per mettere a punto l’operazione e convolare a nozze. Secondo il vettore di Atlanta, che già si sarebbe fatto sentire ai piani alti del ministero di Via XX Settembre e anche a Palazzo Chigi, la procedura proposta dal gruppo...

