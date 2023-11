La Fondazione Guido Carli: il lancio di una task force per la sostenibilità

Otto relatori, altrettanti spunti operativi perché i tre aspetti della sostenibilità, ambientale, economica e sociale, possano viaggiare insieme.

Sarà un documento, il primo di una serie di contributi offerti al Governo e ai decisori politici dalla task force permanente di top manager e imprenditori, che rappresenterà il lascito strutturale della Convention inaugurale della Fondazione Guido Carli dedicata a “Sostenibili futuri. Guida visionaria al domani che vogliamo”, in programma il 1° dicembre alle ore 17.30 a Roma nella Sala della Regina della Camera dei deputati.

La Convention è stata insignita della Medaglia del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Il riconoscimento è stato consegnato a Romana Liuzzo, Presidente della Fondazione Guido Carli, destinataria inoltre di un rilevante messaggio sulla sostenibilità di Papa Francesco attraverso una lettera firmata dal Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato della Santa Sede.



Ad aprire i lavori della Convention sarà la Vicepresidente della Camera, Anna Ascani. Dopo il saluto iniziale della Presidente della Fondazione Guido Carli, Romana Liuzzo, interverrà, a nome del Governo, il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

L’avvio del dibattito sarà affidato a Giampiero Massolo, Consigliere della Fondazione Guido Carli.

Il parterre della Convention sarà quello delle grandi occasioni.



L’appuntamento inaugurerà la stagione di attività 2023-2024 della Fondazione, che proseguirà con la tradizionale Lectio Magistralis a fine febbraio, tracciando il sentiero che culminerà a maggio 2024 con le celebrazioni per il 15° anniversario del Premio Guido Carli.



La Convention si svolgerà in presenza e sarà trasmessa anche in diretta streaming su Ansa.it., Corriere.it e Tgcom24.it., nonché sui canali social della Fondazione Guido Carli.