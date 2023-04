Un caffè con il Csf live dalle 13 con la tradizione napoletana della «marenna»

A' marènna è una tradizione tutta napoletana. Da non confondere assolutamente con la classica merenda, anche se l'etimologia è la stessa.

Si tratta di qualcosa di più complesso, gustoso e quasi sacro,qualcosa che sa di quotidiano e di tempo di lavoro e di riposo: ecco cos’è la marénna a Napoli.

Che sia per la prima colazione, per uno spuntino prima del pranzo o per spezzare il pomeriggio, c'è sempre modo di preparare, o farsi preparare, una sostanziosa e gustosa marénna. Non uno spuntino qualsiasi, ma un pasto «‘e sustanza»: con prosciutto, salame, mozzarella, formaggio, pomodori, o qualunque cosa vi piaccia di più, l'importante è che sia fra due fragranti fette di pane o nel tradizionale cuzzetiello. Insomma la marènna per un napoletano è quasi un trofeo che non va mai trascurato.

Anche se nel periodo pasquale, non è raro che nella marenna il classico panino o il cuzzetiello siano sostituiti da sua maestà il Casatiello, il protagonista assoluto delle tavolate pasquali e delle pasquette di tutti i napoletani.

Marenne e casatielli saranno i protagonisti assoluti Venerdì 7 aprile a partire dalle ore 13 del nostro caffè il Csf. Fulvio Scarlata de Il Mattino e Tommaso Marrone ceo del Csf, ne parleranno in diretta con:

▪ Donato DE CAPRIO di Con mollica o senza

▪ Fausto AMODIO, amministratore delegato della Ciro Amodio e S-QUI-SITO

▪ Anna Maria Tomaso, titolare della Salumi Tomaso

▪ Francesco Schiavone, titolare del Caseificio La Stella Bianca

▪ Gianni Morico, titolare del panificio Fratelli Morico

▪ Felice Esposito, responsabile commerciale di KBirr