Lavoro Napoli, Blu Hotels assume 100 nuove figure professionali: colloqui da martedì 25 ottobre

Si svolgeranno a Napoli martedì 25 e mercoledì 26 ottobre le prossime sessioni di colloqui finalizzate alla ricerca di circa 100 nuove figure professionali in vista della prossima stagione invernale e per l’estate 2023. Nelle giornate di martedì e mercoledì, all’Hotel Palazzo Esedra di Piazzale Tecchio, verranno selezionati i candidati, con un’attenzione particolare riservata alle figure del settore ristorazione, quali maître di sala, barman, chef de rang, baristi, chef di cucina, pasticceri, cuochi e capi partita. Le selezioni prevedono l’inserimento anche di capi ricevimento, impiegati e ancora personale qualificato per le spa, governanti e cameriere ai piani.

Per i profili di coloro che operano a contatto con la clientela è fondamentale la conoscenza dell’inglese ed è gradita la conoscenza del tedesco. Saranno valutate anche risorse junior da inserire con contratto di apprendistato o tramite percorso di stage retribuito. «Il programma di selezioni che abbiamo avviato prevede l’inserimento di figure professionali su tutto il territorio nazionale, sia per la stagione invernale, sia per la prossima estate. Ci rivolgiamo a professionisti affermati del settore turistico-alberghiero e ai giovani alle prime esperienze, offrendo loro la possibilità di crescere professionalmente in una realtà aziendale dinamica e strutturata», dichiara Fabrizio Piantoni, vice presidente e direttore del personale del Gruppo.

Blu Hotels è presente in alcune tra le più rinomate località turistiche invernali di Trentino Alto Adige, Veneto, Lombardia e Abruzzo. Non verranno ammessi ai colloqui candidati che si presenteranno senza aver preventivamente fissato un appuntamento, inviando la propria candidatura via mail all'indirizzo job@bluhotels.it o attraverso il sito BluHotels.it , accendendo alla sessione «Lavora con Noi». Tutte le informazioni sono disponibili cliccando su «Sessione Colloqui». Blu Hotels è una catena alberghiera interamente italiana, leader di mercato per numero di strutture e per fatturato.

Con 31 realtà tra hotel e villaggi, 3500 camere, oltre un milione di presenze, tre milioni di pasti serviti ogni anno, si classifica tra le primissime catene alberghiere in Italia nel ranking 2020 realizzato da Horwarth Htl Italia. I resort, presenti in rinomate località turistiche al mare in montagna e sui laghi, interpretano l’arte dell’accoglienza italiana nel costume, nella cultura, nel cibo e nella convivialità.