Luigi Di Palma assume la direzione dell'azienda Mare Group

Luigi Di Palma, Chief of Operating Office and R&D di Mare Group, azienda presente sul mercato sia italiano sia internazionale, che lavora con le Grandi Imprese per creare nuove tecnologie e le rende accessibili alle Pmi con progetti di innovazione personalizzati, assume la carica di Direttore Generale del Gruppo.

Operativo nella nuova carica dallo scorso 31 ottobre, è un ricercatore, ingegnere e manager di lunga esperienza che opera in molti settori industriali in particolare quello aeronautico.

«Mare Group, negli ultimi venti anni, è diventata un punto di riferimento per le realtà industriali Italiane - commenta Antonio Maria Zinno, amministratore delegato di Mare Group - Ci siamo posti obiettivi ambiziosi per il prossimo futuro, per consolidare questo ruolo e diventare sempre più protagonisti della trasformazione del tessuto produttivo italiano. Siamo certi che Luigi, grazie alla sua esperienza e all’entusiasmo che caratterizza da sempre il suo operato, sia la guida giusta per finalizzare gli ambiziosi progetti di Mare Group».

«Questo nuovo incarico - dice Luigi Di Palma - rappresenta un grande onore e una grande responsabilità.

Abbiamo condiviso un Piano Industriale che si propone di raggiungere risultati rilevanti. Stiamo lavorando per consolidare e sviluppare ulteriormente il business verso le Grandi Imprese a livello internazionale e continueremo a operare per favorire la crescita e la digitalizzazione delle Pmi, attraverso un’offerta sempre più integrata e completa in cui la componente tecnologica resta centrale».