Mare Group, la holding campana che investe in Innovazione Tecnologica per l'Industria, le PMI e la PA, acquisisce la maggioranza del capitale sociale di Hard & Soft House (HSH): l’operazione verrà perfezionata entro la fine dell’anno. HSH, con sede a Bellizzi e un fatturato medio di oltre 3,5 milioni di euro, rappresenta uno dei principali attori campani nell’ambito dell’offerta di prima digitalizzazione. Con esperienza trentennale alle spalle e professionalità riconosciuta e certificata anche da partner internazionali (Gold Partner Microsoft e Silver Partner HP), la società si è evoluta verso l’offerta di infrastrutture digitali e servizi cloud per piccole e medie imprese, che sono un mercato di riferimento importante per le attività di diverse business unit di Mare Group.

«Siamo molto soddisfatti di accogliere una realtà esperta e competente come HSH con cui la famiglia Mare Group si allarga, mirando a completare in maniera articolata e funzionale l'offerta verso l’importantissimo mercato delle PMI. Abbiamo lavorato per decenni e continuiamo a operare con le più importanti grandi aziende d’Italia, che consideriamo partner prima ancora che clienti, ma abbiamo intrapreso da tempo un percorso per rendere le tecnologie più innovative accessibili e adottabili dalle piccole e medie imprese: un motore fondamentale per l'evoluzione del Paese. Con l'ingresso di HSH nel gruppo raggiungiamo non solo un obiettivo di mercato, ma continuiamo a favorire l'aggregazione delle migliori eccellenze presenti nella nostra regione e nel Mezzogiorno», commenta Antonio Maria Zinno, CEO del gruppo.

«L’acquisizione – dice Nico Sudano, AD di HSH – della maggioranza di HSH da parte di Mare Group rappresenta una grandissima opportunità di espansione nel nostro mercato di riferimento. Manterremo in continuità la gestione commerciale ed operativa dei clienti e del brand, nel contempo contribuiremo alla crescita del Gruppo con l'esperienza e le competenze acquisite negli ultimi trenta anni, arricchendo l’offerta di servizi e prodotti per la realizzazione di progetti ad elevata innovazione dedicati alla digitalizzazione delle PMI ed esportando un modello di business consolidato anche oltre i confini campani, grazie alla forza e alla rilevanza nazionale ed internazionale di Mare Group».