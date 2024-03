«Vivi da manager», gli studenti a scuola di management

Come approcciarsi al mondo del lavoro? Quali scelte compiere per far crescere l’azienda e il proprio team? Quali competenze sviluppare per essere un buon manager e un professionista d’impresa? Oltre a come scoprire le proprie vocazioni o attitudini manageriali? Sono queste alcune delle domande a cui hanno risposto i primi tre ragazzi, sui tredici selezionati che, ai microfoni di F2 Radio Lab, stazione radio ufficiale dell’Università Federico II di Napoli, hanno raccontato la loro personale esperienza a “Vivi da Manager – manager per un giorno”.

“Vivi da Manager” è l’iniziativa ideata da Manageritalia per offrire a laureati e laureandi, dei diversi atenei italiani, la possibilità di affiancare un manager per alcuni giorni: i giovani hanno così la possibilità di osservare come funziona il mondo del lavoro che li aspetta attraverso lo sguardo ad ampio raggio di chi gestisce aziende e persone.

Questo permette anche di vedere da vicino in cosa consiste il lavoro del manager, quali sono le sue responsabilità, gli imprevisti del quotidiano e quali le competenze hard e soft sono necessarie per affrontare le sfide di tutti i giorni.

“Siamo moto orgogliosi – spiega Luca Genovese, Consigliere Direttivo di Manageritalia Campania e Responsabile Executive Professional – di aver dato avvio a questo entusiasmante progetto anche a Napoli che, grazie a “Vivi da Manager” consente, ai ragazzi della Federico II di vivere in prima persona l’esperienza del confronto con le attitudini, le competenze, le capacità e le skills richieste ai moderni manager d’impresa. Un’esperienza – conclude Genovese - che diventa anche collettiva e condivisa, grazie ai podcast e le interviste realizzate da F2 Radio Lab che raccontano le sensazioni, le aspettative e l’impegno con cui i ragazzi hanno vissuto il loro essere manager per un giorno”.

“Per gli studenti federiciani, provenienti da tutte le tredici aree didattiche del percorso di studi della Federico II, partecipare a “Manager per un giorno” – spiega Rita Mastrullo, Prorettrice dell’Università degli Studi di Napoli Federico II - è stata un’importante occasione che ha permesso loro di potersi confrontare con i processi del mondo del lavoro e comprendere direttamente il funzionamento e l’articolazione delle dinamiche aziendali. Ancora più significativo raccontare nel dettaglio la propria esperienza manageriale ai microfoni di F2 Radio Lab, il nostro laboratorio radiofonico, strumento di comunicazione fondamentale per l’intera comunità federiciana.”

I tredici ragazzi selezionati (uno per area didattica), nei mesi tra settembre e dicembre 2023, hanno affiancato per una intera giornata altrettanti manager nello svolgimento delle loro normali attività vivendo un’esperienza diretta, unica, specifica e privilegiata in modo da comprendere le dinamiche e i processi del mondo del lavoro e mettendo in pratica il proprio percorso di studi.