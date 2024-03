Napoli, La Federico II organizza un incontro sulle piattaforme digitali

Lunedì 22 marzo dalle 14.30 nell’aula Pessina dell’università di Napoli Federico II, al corso Umberto I 40, si terrà l’incontro sul tema «Piattaforme digitali tra concorrenza e correttezza dell’informazione: prospettive europee e nazionali». In tale occasione verrà presentata la XVIII edizione del corso di perfezionamento in «Diritto dell’Unione europea: la tutela dei diritti», che intende affrontare gli argomenti di maggiore attualità e interesse del diritto Ue e della concorrenza.

L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali del prof. Sandro Staiano, direttore del dipartimento di giurisprudenza, e dell’avv. Immacolata Troianiello, presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati di Napoli. Dopo la relazione introduttiva del prof. Fabio Ferraro, direttore del corso di perfezionamento, prenderà la parola il prof. Roberto Mastroianni, giudice presso il tribunale dell’Unione europea, che presiederà l’incontro.

Seguiranno le relazioni della dott.ssa Laura Aria, componente dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e dell’avv. Saverio Valentino, componente dell'autorità garante della concorrenza e del mercato. Interverranno poi il prof. Pietro Manzini, ordinario di diritto dell’Ue presso l’università di Bologna, l’avv. Marco Scialdone, dell’associazione internazionale dei consumatori «Euroconsumers», e la prof.ssa Cristina Schepisi dell’università degli studi di Napoli Parthenope.

Il prof. Fabio Ferraro ha dichiarato: «Il convegno non si soffermerà solo sulle questioni sollevate dal noto caso Ferragni, riguardanti la correttezza, completezza e imparzialità delle informazioni, ma anche sull'applicazione delle regole di concorrenza alle piattaforme digitali, che ha condotto all'adozione del Digital markets act come strumento di regolazione ex ante di tale mercato».