Msc Euribia la seconda nave a gas naturale liquefatto della flotta

Si chiamerà Msc Euribia la seconda nave a gas naturale liquefatto di Msc Criciere. La costruzione della nuova unità è iniziata oggi presso i Chantiers de l'Atlantique di Saint Nazaire, in Francia.

La cerimonia del taglio della prima lamiera ha coinvolto sia l’armatore che il cantiere, come vuole la tradizione marittima. Il tasto per avviare il taglio è stato premuto in contemporanea da Pierfrancesco Vago, presidente esecutivo di Msc Crociere, e Laurent Castaing, direttore generale del cantiere.

«La nostra famiglia - ha detto Vago - ha una tradizione marinara di oltre 300 anni e per questa ragione cerchiamo sempre di proteggere l'ambiente per salvaguardare il nostro stile di vita e proteggere il pianeta per le generazioni future. Insieme alla nostra prima nave alimentata a gnl già in costruzione, Msc Euribia ridurrà ulteriormente le emissioni utilizzando la più recente tecnologia disponibile. Sarà una delle navi più performanti al mondo dal punto di vista ambientale».

Il gnl, Merano raffreddato a -160 gradi, è di gran lunga il combustibile marino più pulito attualmente disponibile su larga scala ed è in grado di eliminare quasi completamente le emissioni inquinanti locali come gli ossidi di zolfo (99%), gli ossidi di azoto (85%) e le particelle.

In termini di emissioni a impatto globale, il gnl gioca un ruolo chiave nella mitigazione del cambiamento climatico e i propulsori di Msc Euribia hanno il potenziale per ridurre le emissioni di CO2 fino al 25% rispetto a quelli alimentati con carburanti standard. Inoltre, con la futura disponibilità di forme bio e sintetiche di gnl, questa fonte di energia consentirà un percorso verso ulteriori possibili operazioni di decarbonizzazione.

Il gnl è anche la chiave per lo sviluppo di soluzioni di fuel cell per la navigazione, dato che queste tecnologie non possono funzionare tramite combustibili tradizionali.

Proprio per questo, Msc Crociere, Chantiers de l'Atlantique e un consorzio di aziende leader nel campo dell'energia e della tecnologia, stanno lavorando allo sviluppo di una tecnologia sperimentale di fuel cell a ossido solido alimentate a gnl per navi da crociera che, grazie ad una maggiore efficienza, potrebbe comportare un'ulteriore significativa riduzione delle emissioni di gas serra.

E sulla protezione ambientale Msc Crociere va avanti con determinazione. La compagnia dell’armatore Gianluigi Aponte si è impegnata affinché le prossime tre navi siano alimentate a gnl, per un investimento totale di oltre 3 miliardi di euro. La prima di queste, Msc World Europa è attualmente in costruzione a Saint Nazaire ed è previsto che entrerà in servizio nell'ottobre 2022. La costruzione della terza nave a gnl partirà all'inizio del 2023 quando sarà consegna Msc Euribia.