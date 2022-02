Pensioni a 64 anni con mini taglio del 3%, ecco l'ipotesi di riforma al vaglio del governo

Andare in pensione prima con un taglio dell'assegno contenuto. Intorno al 3% per ogni anno di anticipo. Il governo sta valutando l'ipotesi. Ci sarebbe comunque un limite anagrafico all'uscita anticipata: 64 anni di età. Lo stesso limite previsto attualmente da Quota 102 che però vale solo per quest'anno. Quota 102 non comporta penalizzazioni, ma richiede anche un altro requisito non facile da avere: 38 anni di contributi. L'ipotesi alla quale...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati