Pnrr, in Campania un team di esperti per agganciare i fondi Ue

«L'unica possibilità che abbiamo è provare a fare gioco di squadra, storicamente l'Italia - e soprattutto il Sud - hanno un enorme problema nella spesa dei fondi europei, ora non si può mancare l'opportunità del Pnrr». Francesco Sciaudone, avvocato e managing partner di Grimaldi Studio Legale e Grimaldi Alliance, prova a raccogliere la sfida cercando di mettere al servizio delle imprese tutte le competenze necessarie per non far perdere la...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati