Spinta al Pnrr dell’energia, Gentiloni: «Gas calmierato, in arrivo la proposta Ue»

BRUXELLES Recovery bis, revisione del Pnrr, quinto pacchetto di sanzioni alla Russia e via europea al tetto al prezzo del gas: tutte le opzioni sono sul tavolo. La Commissione è al lavoro per presentare dopo Pasqua le sue proposte sulla possibilità di definire un “price cap” all’ingrosso per il metano, uno scenario che è una strada in salita, mentre ieri si è registrato un nuovo pressing da parte del governo italiano, impegnato nel tour...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati