«Pnrr, così Napoli riparte», ​il focus sulla rigenerazione urbana a Capodimonte

Ambiente, cultura, mobilità e rigenerazione urbana sono i quattro focus su cui si sofferma il convegno "Temi emergenti nel Pnrr" che si tiene oggi nel Salone delle Feste del Museo di Capodimonte, con inizio alle 9.30. L'iniziativa, curata dal giornale online "Gente e Territorio", col patrocinio del ministero della Cultura e la collaborazione di Conpat e Ucsi (Unione consorzi stabili italiani), articèolata in due sessioni: quella mattutina si conclude alle 13 con l'intervento del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, mentre alle 15 partirà una tavola rotonda sul tema "Quali aspettative dal Pnrr?".

«Abbiamo pensato di fare un punto sul Pnrr, offrendo un angolo visuale di analisi sulle criticità del Piano, soffermandoci su quattro temi specifici» spiega il direttore di "Gente e Territorio", Flavio Cioffi, che aggiunge: «Il nostro giornale cerca di fare approfondimento con l'ambizione di raccontare il territorio e, quando abbiamo pensato di organizzare questo convegno, abbiamo ottenuto subito l'appoggio del ministero, tanto che il responsabile del Pnrr del dicastero, Angelantonio Orlando, parteciperà al dibattito e lo stesso ministro terrà le conclusioni. Ma anche il Comune di Napoli ha aderito: il sindaco Gaetano Manfredi ci ha inviato un messaggio di vicinanza che leggerò, e l'assessore Edoardo Cosenza parteciperà al focus sulla mobilità.

I progetti

In quest'ottica, Cioffi individua nel progetto che riguarda l'Albergo dei poveri un modello da seguire: «Si tratta di un eccellente esempio di rigenerazione urbana, nell'ambito della cultura, che viene portato avanti in piena sinergia tra ministro e sindaco. Stessa cosa non si può dire per Bagnoli, dove non si è riusciti e non si riesce ad andare avanti». Tra gli argomenti al centro del dibattito di oggi, lo spostamento di risorse del Pnrr da interventi di rigenerazione urbana ad altri capitoli di spesa, così come la difficoltà di utilizzare le risorse del Piano nel settore dei trasporti, visto che la realizzazione di opere infrastrutturali richiede tempi difficilmente compatibili con le scadenze ravvicinate del Pnrr. Una difficoltà che si registra anche sul tema ambientale: «In particolare per quanto riguarda la tutela del territorio - sottolinea Cioffi - perché gli interventi su una frana o per la messa in sicurezza di un fiume richiedono tempi lunghi e hanno poca visibilità, quindi la politica tende a rimandarli a favore di altre opere».

La sessione mattutina del convegno, moderata da Alessandro Bianchi (direttore della scuola di rigenerazione urbana sostenibile "La Fenice urbana"), si articolerà in quattro focus: a quello sulla rigenerazione urbana prenderanno parte lo stesso Bianchi e Francesco Alessandria (urbanista esperto della presidenza del Consiglio); al secondo, che approfondirà il tema ambiente, parteciperanno Piergiuseppe Morone (ordinario di Economia politica dell'UniTelma Sapienza), Giuseppe Pignatelli (responsabile direzione imprese di Banca Progetto) e Luigi Stefano Sorvino (direttore generale di Arpa Campania).

Il terzo focus, invece, sarà incentrato sulla mobilità, con interventi di Pietro Spirito (straordinario di Management delle infrastrutture dell'Universitas Mercatorum), di Maurizio Manfellotto (presidente di Hitachi Rail Sts) e dell'assessore alla Mobilità del Comune di Napoli, Edoardo Cosenza. Sul patrimonio culturale si soffermeranno, infine, Angelantonio Orlando (direttore generale dell'unità di missione per l'attuazione del Pnrr del ministero della Cultura) e Alfonso Andria (presidente del Centro universitario europeo Beni culturali Centrale Ravello). Dopo le conclusioni del ministro Sangiuliano, ci sarà una pausa con buffet presso la Stufa dei Fiori. I lavori riprenderanno alle 15 con la tavola rotonda "Quali aspettative dal Pnrr?", coordinata sempre da Alessandro Bianchi, e alla quale prenderanno parte Massimo Facchini (presidente di Hub Engineering), Adriano Giannola (presidente della Svimez), Amedeo Lepore (ordinario di Storia economica dell'Università Vanvitelli), Carlo Marino (presidente dell'Anci Campania) e Gino Nicolais (presidente di Materias).