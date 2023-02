Cambiano le condizioni perché il reddito di cittadinanza sia erogato, confermato oppure sospeso. Nella parte dell'ultima legge di bilancio in cui si parla di reddito ci sono importanti indicazioni per capire cosa devono fare i percettori per continuare a ricevere il sussidio. Nelle "Disposizioni di riordino delle misure di sostegno alla povertà e inclusione lavorativa", infatti si legge che dal 1° gennaio 2023, vige l’obbligo per i beneficiari del reddito di cittadinanza di frequentare, per sei mesi, un corso di formazione e/o riqualificazione professionale, altrimenti il beneficio decade. L'obiettivo è infatti far sì che queste persone trovino un'occupazione lavorativa.

APPROFONDIMENTI Foto Pensioni Assegno unico Bonus genitori disoccupati Reddito di cittadinanza in Campania

La formazione non è l'unico obbligo a cui sono tenuti i percettori del RdC. L'erogazione degli aiuti è condizionata anche a una dichiarazione. Si chiama "Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro". Se vi suona famigliare è perché esisteva già, dal 2019. Prima bisognava presentarla entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio o al momento del primo ingresso in un Centro per l'impiego. Cosa succede ora? La domanda all'Inps per ricevere il Reddito equivale alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro. Le domande di Reddito senza "Dichiarazioni di immediata disponibilità al lavoro" (DID) sono considerate nulle, e quindi improcedibili.

Cuneo fiscale, come cambiano gli stipendi: ecco chi avrà aumenti più alti. Le simulazioni

A questi soggetti, poi, verranno presentate tutta una serie di offerte di lavoro, ritenute “congrue” (qui le nuove disposizioni legislative), che se rifiutate comporteranno prima il taglio e poi la sospensione definitiva del reddito di sostegno.

Questa "Dichiarazione" diventa, dunque, molto importante. Determina formalmente l’inizio dello stato di disoccupazione di una persona. Per chi è già disoccupato o è stato licenziato, invece, la Did è fondamentale per accedere ai servizi di reinserimento nel mercato del lavoro.

La Did online può essere inoltrata su MyANPAL autonomamente o tramite un intermediario (un centro per l’impiego o un patronato). Le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno ricevuto la comunicazione di licenziamento possono rendere la Did già durante il periodo di preavviso di licenziamento.

Reddito cittadinanza, Calderone: Ci sarà nuova misura di inclusione sociale per chi è in difficoltà