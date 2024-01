Ryanair, Roberta Neri (ex Enav) nel Cda

Roberta Neri, ex amministratore delegato di Enav (la società che gestisce il controllo del traffico aereo in Italia) e in precedenza, direttore finenziario di Acea entrerà dal prossimo primo febbraio nel consiglio di amministrazione di Ryanair Holdings come amministratore non esecutivo.

Roberta Neri ha oltre 30 anni di esperienza nel settore dei servizi aziendali e finanziari, e fondatore e consigliere di amministrazione di Byom (società di consulenza focalizzata su fondi di investimento e società operanti nel settore industriale, delle energie rinnovabili e delle infrastrutture), è attualmente anche Operating Partner per Asterion Industrial Partners (società indipendente di gestione degli investimenti focalizzata sulle infrastrutture europee).