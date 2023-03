Turi (Commercialisti): «Sostenibilità ESG può essere strategico per le Pmi»

«La sostenibilità ESG (Environmental, Social e Governance) diventa un elemento sempre più importante nei bilanci delle piccole e medie imprese, rappresentando un fattore chiave per il loro successo a lungo termine». Lo ha detto Eraldo Turi, presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli, presentando il forum, organizzato dalla Commissione di Studio ESG dell'Odcec di Napoli, in programma il prossimo 16 marzo dalle ore 09,30 presso la sala conferenze di Piazza dei Martiri, 30.

«Il nostro obiettivo non è solo quello di approfondire la tematica della sostenibilità in generale - ha sottolineato Raffaele Ianuario, consigliere delegato dell’Ordine di Napoli con delega alla Commissione ESG e moderatore dell’evento -, ma anche di analizzare in modo specifico come le Pmi possano integrare l'ESG nei loro bilanci. il convegno dal titolo ‘La sostenibilità ESG entra nei bilanci’ sarà il primo di una serie di eventi che si terranno nei prossimi mesi con l'obiettivo di esaminare la tematica nei settori specifici: vitivinicolo, food, conserviero, cantieri navali e moda».

Secondo Emmanuela Saggese (presidente della Commissione ESG dell’Ordine partenopeo) “l'approccio istituzionale dell'iniziativa rappresenta un importante riconoscimento della sostenibilità ESG per lo sviluppo delle imprese e del territorio. L'Odcec di Napoli, infatti, si impegna a sostenere le Pmi nella transizione verso un modello di business sostenibile e a promuovere la diffusione delle migliori pratiche. Il convegno rappresenta quindi un'occasione importante per confrontarsi, apprendere e creare un network di professionisti impegnati in questa importante sfida per il futuro del nostro territorio».

Al focus parteciperanno esperti del settore, commercialisti, banche e rappresentanti di imprese che hanno già iniziato ad adottare pratiche sostenibili: Ada Rosa Balzan (fondatrice e amministratore delegato di ARB S.B.P.A. Sustainability Consulting), Antonio Minervini (presidente del Comitato Scientifico della Commissione E.S.G. – Environmental, Social and Governance), Riccardo Resciniti (professore ordinario di Economia e Gestione delle Imprese presso l’Università del Sannio), Milena Prisco (Of counsel studio Pavia e Ansaldo, responsabile E.S.G.), Felice Delle Femine (direttore generale della Banca di Credito Popolare), Alessandro Di Ruocco (presidente R.d.r. Spa Società Benefit e presidente Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione degli Industriali di Napoli), Antonio Marciano (segreteria del Presidente della Regione Campania, Cristina Miele (direttrice amministrazione, finanza e controllo Ferrarelle Spa Società benefit).