Il nuovo strumento che sostituirà il Reddito di cittadinanza privilegia i nuclei familiari caratterizzati da un'elevata fragilità, con all'interno un disabile o un anziano, a discapito degli altri. Dalle prime simulazioni effettuate da Luca Canale - vicepresidente della commissione Lavoro dell'Ordine dei commercialisti di Napoli, presieduto da Eraldo Turi - che tengono in considerazione i valori base riservati ai cosiddetti fragili vengono fuori, per il nuovo Mia, importi piuttosto simili a quelli del Reddito. Mentre per le famiglie con un soggetto occupabile i risultati sono differenti. Alcuni parametri che saranno utilizzati per determinare l'importo del nuovo sussidio sono ancora in fase di studio. Occorrerà valutare soprattutto se nel nuovo decreto sarà confermata la presenza della scala di equivalenza, che nel Reddito rappresentava un fattore determinante per arrivare all'importo. «Si tratta di un parametro - spiega Canale - che permette di confrontare situazioni familiari differenti, tenendo conto delle economie di scala che derivano da alcune condizioni particolari e che comportano maggiori spese o disagi, come un nucleo folto o la presenza di persone con disabilità». Un parametro che veniva utilizzato per determinare quale fosse il livello di povertà di ciascun nucleo familiare, anche in relazione alla sua composizione. La scala di equivalenza dovrebbe essere confermata nel nuovo Mia. Con le simulazioni si ricava la conferma della differenza tra quelli che si configurano come due gruppi di potenziali percettori. Da un lato i fragili, dall'altro le famiglie con un soggetto occupabile. In questo caso si tratterà di una platea dimezzata, soprattutto in Campania.