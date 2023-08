Napoli: reddito di cittadinanza, vertice a Palazzo San Giacomo

Nel pomeriggio vertice a Palazzo San Giacomo, sede del Comune di Napoli, sul tema del reddito di cittadinanza. Vi hanno preso parte con l'assessorato alle Politiche Sociali, il capo di Gabinetto ed il direttore generale, anche Roberto Bafundi, direttore dell'Inps di Napoli, al fine di fare chiarezza sulla questione delle persone 'occupabili' che hanno ricevuto in questi giorni il messaggio dell'Inps, tra le quali potrebbero esserci soggetti con fragilità. L'amministrazione comunale ha chiarito che, ad oggi, ci sono 14.869 pratiche; di queste circa 5000 non sono state ancora lavorate ma saranno evase nei prossimi mesi e comunque entro il 31 ottobre come stabilito dalla riforma, garantendo a tutti gli aventi diritto la possibilità di rientrare nel reddito di cittadinanza.

La questione più importante emersa è che non esiste ancora una griglia di valutazione sulle fragilità dei cosiddetti 'occupabili' sulla quale sia l'amministrazione locale sia i centri dell'impiego possano lavorare per determinare chi ha diritto a rientrare nel reddito di cittadinanza. «È questo che aspettiamo dal Ministero, per fare in modo che possa continuare questa collaborazione a vantaggio dei cittadini.