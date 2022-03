Stellantis, il ceo di Alfa Romeo in visita nello stabilimento di Pomigliano d'Arco

Per il sito produttivo di Pomigliano d'Arco la sfida è ora quella di essere un «premium plant for premium products». Lo ha detto oggi Alessio Leonardi, che dal 2019 ne è plant manager a margine della visita del ceo della marca Alfa Romeo Jean Philippe Imparato. Quello intitolato a Gianbattista Vico, alle porte di Napoli, è infatti uno dei più moderni stabilimenti di Stellantis vincitore tra l'altro nel 2013 della Medaglia d'oro word class manufacturing.

APPROFONDIMENTI L'INTESA Stellantis, accordo con il governo: la Gigafactory si fara a Termoli.... IL CASO Imprese irpine in ginocchio: ammortizzatori sociali inevitabili L'INDUSTRIA Stellantis, Pomigliano a tutta Panda: stop cassa integrazione e...

Sviluppato su un'area complessiva di 2,214 milioni di metri quadri, di cui oltre 536mila coperti, lo stabilimento di Pomigliano d'Arco comprende le due linee di assemblaggio di Alfa Romeo Tonale e Fiat Panda, il reparto presse per la fabbricazione delle lamiere, il reparto assemblaggio e saldatura e il reparto verniciatura. Con il lancio della nuova Alfa Romeo Tonale, è stata realizzata una nuova linea di montaggio dedicata, con tecnologie d'avanguardia e livelli di automazione senza precedenti. Il plant Giambattista Vico compie un ulteriore passo in avanti in termini di tecnologia, competenze e qualità senza compromessi. L'attitudine alla qualità è un aspetto imprescindibile, applicato in tutte le fasi del processo di produzione.

Lo stabilimento era nato nel 1972 per la produzione dell'Alfasud. Complessivamente dalle sue linee sono usciti più di 5 milioni di autoveicoli fino ad arrivare, oggi, a una delle realtà produttive più avanzate nel mondo automotive. Nell'ultimo decennio, la fabbrica ha vissuto una totale riorganizzazione che, grazie all'applicazione delle più efficaci metodologie di fabbricazione, ha dato il via al processo di miglioramento continuo.